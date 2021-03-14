يؤثر على الصفات الوراثية.. شائعات خاطئة عن لقاحات كورونا



منذ اكتشاف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تردد شائعات كثيرة حول فعاليتها، وتأثيرها على الصفات الوراثية والجينات، ولكن هيئة الدواء المصرية كشفت الحقائق.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الشائعات الخاطئة المترددة حول لقاحات كورونا.



يؤثر على الجينات الوراثية

ترددت شائعات حول تأثير لقاحات كورونا على الحمض النووى DNA وبالتالى يؤثر على الصفات الوراثية والجينات، ولكن وزارة التعليم العالى، أكدت أن ذلك غير صحيح، حيث تم تركيب لقاح فيروس كورونا بتقنية جديدة وهى تقنية الـ mRNA عن طريق الأجسام المضادة للمستخدمين للقاح، ولا يحتوى على أى جزء من بروتين الفيروس، ولا يسبب أى تأثير على الصفات الوراثية والجينات.



الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية

وفي شائعة أخرى، ادعى البعض إمكانية الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية بعد تلقي لقاح كورونا، ولكن هيئة الدواء المصرية، أكدت أن الجسم يستغرق وقتا لتكوين الأجسام المناعية، كما أن بعض اللقاحات تؤخد علي جرعتين ولا يمكنها توفير حماية إلا بعد 15 يوما من الحصول عليهما.



تسببت الإصابة بكورونا

وهناك تساؤل حول هل تسبب لقاحات كورونا عدوى الفيروس كوفيد 19؟، لترد هيئة الدواء بأن البيانات المتاحة تشير إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من كورونا تتكون لديهم استجابة مناعية توفر لهم الحماية.



خطورة اللقاح

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك أكاذيب وشائعات تروج حول خطورة اللقاحات التي تجعل بعض المواطنين رافضين للحصول على اللقاح، موضحًا أن اللقاحات الموجودة في مصر هي آمنة وفعالة بدرجة كبيرة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.