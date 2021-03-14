زواج السلفيين فى زمن الكورونا.. جولة لـ«الفجر» فى 50 تطبيقًا سلفيًا جديدًا للتعارف والزواج





أصبح زواج السلفيين فى فترة انتشار «كورونا» مختلفا فى كل تفاصيله عما قبل انتشار الفيروس عقب التضييق الذى قامت به وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا التى كانت «ملجأ» لتجمع السلفيين، وإلغاء الدروس الدينية التى تعد الوسيلة الوحيدة لمقابلات العائلات واختيار العرايس والعرسان من داخل «الحلقات»- حيث من المعروف عن المجتمع السلفى ضرورة اختيار الشريك بنفس درجة الالتزام الدينى والتشدد فى الأفكار- فاتجه أغلبهم لمنصات التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا» متخذين منها بديلًا لاختيار شريك الحياة سواء للمرأة الأولى أو للتعدد بالنسبة للرجال.





وظهر فى 2020 آلاف الجروبات الخاصة بزواج الملتزمين دينيًا، أبرزهم «مستعمرة النقاب، زواج منتقبات ملتزمات، أريدها سلفية، أريده ملتحيًا، نصى الثانى، إسلاميات، الخاطبة، دار منتقبات» وغيرها حيث خصصت كل محافظة جروبا خاصا بها لسهولة التواصل مع الراغبين فى الزواج من الرجال والنساء.





وخلال جولة لنا فى 50 تطبيقا سلفيا جديدا للتعارف والزواج وجدنا أن أبرز شروط الانضمام هى الانتماء لفكر السلف الصالح، وارتداء الزى الشرعى للإسلام وبعضها اشترط النقاب، فعلى جروب «مستعمرة النقاب» تتمثل أغرب الشروط التى يطلبها الرجال «أن تكون ليس لها حساب على فيسبوك».





وتساءلت التعليقات عن ذلك التناقض فكيف يتعرف عليها وهى غير متواجدة على العالم الافتراضى الذى يبحث به، ليجدوا الرد بأنه من الممكن أن تساعده السيدات بترشيح فتاة سلفية ملتزمة لاتستخدم فيسبوك ويرسلون له تليفون والدها وعنوانه ويتقدم لها، مختصرا كل صفات المرأة ببعدها عن السوشيال ميديا، وعلى جروب «زواج ملتزمات» أنحصرت الشروط فى لون البشرة وعدم العمل وعدد الأجزاء المحفوظة من القرآن للفتاة، وطول اللحية وعدم مشاهدة التلفاز للرجل.





ومن أبرز جروبات المحافظات «جروب زواج سلفيات الإسكندرية» والذى خصص يومين أسبوعيًا لعرض مواصفات المتقدمين من الرجال والنساء، ووجدنا عشرات المنشورات المخصصة لرجال تطلب مطلقات فقط للتعدد، فراسلنا الجروب بمواصفات وهمية، وطلب مسئول الجروب إرسال 200 جنيه عن طريق إحدى شركات الاتصالات كبداية لنشر الطلب، وفى حالة التوافق يتم دفع 500 جنيه لتحديد موعد «الرؤية الشرعية».





ولم تكن السوشيال ميديا وحدها الطريق الذى سلكه السلفيون للزواج، إلا أنه ظهرت عشرات التطبيقات التى توجد على «جوجل ستور» متخصصة فى الزواج الإسلامى ليتم تحميلها وكانت أبرز التساؤلات حول مدى الالتزام الدينى فى الصلاة وارتداء النقاب، ووضعت شروطا لقبول التعدد وعدم العمل لتحميل التطبيق، وأغلب تلك الجروبات يتم تحميله بمقابل مادى.





ومن أبرز تلك التطبيقات «مودة للزواج الإسلامى، قلوب، توافق، فرحة، مسلم تيتينج، وملتزمون»، وبتحميل جروب «توافق» وجدنا أنه يتساءل عن الحجاب أولاً ومدى قبول فكرة التعدد، ورغم إدخالنا معلومات خاطئة إلا أنه خلال 4 ساعات تم إرسال 13 عرضا للزواج، وتشابهت صفات الشباب فى التبارى بحفظ القرآن واتباع المنهج السنى والرغبة فى العفة.





من جانبه أكد محمد حسن الخبير التكنولوجى أن موضة جروبات التعارف والزواج ظهرت بمصر منذ 5 سنوات، ولكن تلك الجروبات كانت لا تشترط دينًا معينًا أو سمات شخصية، مضيفا أن الجديد الذى ظهر مع انتشار كورونا فى 2020 تحول تطبيقات التعارف لجروبات متخصصة للملتزمين دينيًا يكون ضمن شروطها لبس محدد للفتاة أو مظهر معين للشاب، هدفها الربح فى المرتبة الأولى، حيث يوجد على الأقل 50 تطبيقًا وجروب تتجاوز أرباحهم 25 مليون جنيه شهريًا سواء من خلال خدمة الدفع قبل التحميل أو الإعلانات التى يتم بثها، حيث بلغت أرباح السلفيين عام 2020 نحو 300 مليون جنيه.







