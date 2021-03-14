Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 14/مارس/2021 - 12:45 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 14 مارس.

وتلعب اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 71 نقطة
2- مانشستر يونايتد 54 نقطة
3 – ليستر سيتي 53 نقطة
4- تشيلسي 51 نقطة
5- وست هام 48 نقطة
6 – إيفرتون 46 نقطة
8 – توتنهام 45 نقطة
7- ليفربول 43 نقطة
9 – أستون فيلا 41 نقطة
10- أرسنال 38 نقطة
11- كريستال بالاس 37 نقطة
12- ليدز يونايتد 36 نقطة
13- وولفرهامبتون 35 نقطة
14- ساوثهامبتون 33 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة
17 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 18 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين