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ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة في الصين 240.9%

الأحد 14/مارس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 240.9% على أساس سنوي إلى 21.76 مليون وحدة في فبراير وفق بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضحت أن شحنات هواتف الجيل الخامس ارتفعت إلى 15.07 مليون وحدة بما يمثل 69.3% من إجمالي الشحنات خلال فبراير.

ووفقا لما نقلته وكالة (شينخوا) فقد تم في فبراير طرح ما إجماليه 28 طرازا جديدا في السوق بزيادة 33.3% على أساس سنوي. وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالصين في فبراير مع عدد شحنات بلغ 19.57 مليون وحدة أو 89.9% من إجمالي الشحنات خلال تلك الفترة.

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