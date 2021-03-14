ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة في الصين 240.9%

ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 240.9% على أساس سنوي إلى 21.76 مليون وحدة في فبراير وفق بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضحت أن شحنات هواتف الجيل الخامس ارتفعت إلى 15.07 مليون وحدة بما يمثل 69.3% من إجمالي الشحنات خلال فبراير.





ووفقا لما نقلته وكالة (شينخوا) فقد تم في فبراير طرح ما إجماليه 28 طرازا جديدا في السوق بزيادة 33.3% على أساس سنوي. وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالصين في فبراير مع عدد شحنات بلغ 19.57 مليون وحدة أو 89.9% من إجمالي الشحنات خلال تلك الفترة.