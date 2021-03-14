غدًا.. نيللي كريم ضيفة برنامج "أمين وشركاه"







تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، غدًا الاثنين، على قناة ON.



تشهد الحلقة مواقف تمثيلية كوميدية بينهما، حيث تجسد "نيللي" دور زوجة "أمين" خلال الحلقة، إذ يناقش البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، فضلا عن تقديم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يتناولها.



تذاع الحلقة غدًا الاثنين، الموافق 15 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء.



https://www.facebook.com/aminwshorakah/videos/435209054229875/