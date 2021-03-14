شعار غبور «دارى على ثروتك تزيد»

أكد أن رجال الأعمال تعرضوا لخسائر فادحة بسبب كورونا وأرباحه تزيد 20 ضعفًا





6 أسباب وراء المكسب التاريخى.. أهمها الاستفادة من قرارات «المركزى» لخفض سعر الفائدة





فى مثل هذا التوقيت من العام الماضى، وفى عز انتشار فيروس كورونا، خرج علينا مجموعة من كبار رجال الأعمال أصحاب الثروات بتصريحات مستفزة، طالبوا فيها الدولة بإنهاء حالة الحظر واستئناف العمل، مع تهديدات بتسريح العمالة، وهو ما أثار غضباً شديداً بين المواطنين.





وذلك بالرغم من حزمة الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والتى قدرت بـ 100 مليار جنيه خصصها الرئيس لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة الفيروس ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعياته، إلى جانب قيام البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة 3% بشكل استثنائى.





لكن هذا لم يرض رجال البيزنس حتى الآن، واعتبروه غير كاف، وما زالوا يطالبون بمزيد من الدعم فى الوقت الذى حققوا فيه أرباحاً مالية ضخمة من العمل فى مصر، والمفارقة الأكبر أن عام كورونا حقق لهم أكبر معدل أرباح بعد الاستفادة من التسهيلات التى قدمتها الدولة.





أحد هؤلاء هو رجل الأعمال رءوف غبور - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة جى بى أوتو، والذى تقدر ثروته وفقا لمجلة فوربس بـ440 مليون دولار، أى ما يتعدى 6.9 مليار جنيه، وبالتقريب 7 مليارات جنيه.





قال الرجل فى تصريحاته التى أثارت غضباً شعبياً كبيراً فى أحد البرامج التليفزيونية: «إحنا بنعانى واللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع، وإذا استمرت أزمة الفيروس 3 أو 4 أشهر ستعانى قطاعات عديدة، وستتعرض شركات كبيرة للإفلاس».





وأضاف غبور: «الاقتصاد المصرى لا يتحمل هذا الوضع لوقت طويل، ونحن أمام معادلة معقدة، إذا استمر تواجد العاملين بمنازلهم لحمايتهم من العدوى، فإن هذا الإجراء سينتج عنه دمار اقتصادى ويعود على المجتمع بالسلب لانتشار السرقات والإجرام والتشرد».





ورفض غبور فى تصريحاته مطالبة رجال الأعمال بالتبرع للمساهمة فى مكافحة الفيروس، قائلا: «اليوم سوق السيارات شبه متوقف، وبالتالى لا توجد مبيعات، ونحن مطالبون بالاستمرار فى العمل ودفع فوائد القروض، وهنا تكون الشركات مطالبة بتحمل مئات الملايين كل شهر دون إيرادات أو دخل».





وتابع: «رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة لم يحققوا أرباحاً، وتحملنا جميعاً ضريبة التعويم بنفس راضية، ولا نستطيع حتى الآن الخروج من هذه الخسائر، ويادوب لسه هنقول ياهادى ندخل على كورونا ويتقالنا اتبرعوا، نحن لا ندخر جهداً فى أننا نساهم، وبناء على المؤشرات فإن الشركة ستواجه أزمة سيولة خلال الفترة المقبلة، وأنا مطالب بالتبرع فى هذا التوقيت.. «هقول لأ آسف مقدرش».





وأشاد غبور بقرار تخفيض سعر الفائدة، قائلاً أنه قرار صائب بنسبة 100%، فلا يجوز أن تستمر معاناة الشركات بهذا الشكل ويستمر الضغط عليها بأسعار فائدة أعلى بمراحل من معدلات التضخم، مضيفا: قرار ترحيل المديونيات لمدة 6 أشهر وعدم احتساب غرامات تأخير، قرار يصب فى صالح الاستثمار.





وعندما تم سؤاله عن حلول للخروج من الأزمة، قال: «فى مجال السيارات على سبيل المثال، أقترح على إدارات المرور أن تسمح لوكلاء السيارات فى مصر بترخيص السيارات من خلالهم، وبذلك يصبح التعامل مع 50 ممثلا فقط عن الشركات، ويقل الاختلاط والزحام داخل إدارات المرور».





ولأن الأرقام لا تكذب، وأعلنتها مجموعة غبور بنفسها خلال الأيام القليلة الماضية، وتقول إن رجل الأعمال استفاد من عام كورونا وحققت مجموعته أعلى أرباح فى تاريخها خلال عام 2020.





وتكشف نتائج أعمال المجموعة تحقيق صافى ربح بلغ 916.95 مليون جنيه فى عام 2020، مقابل 42.67 مليون جنيه خلال 2019، بارتفاع فى الأرباح نسبته 2048%، وبقيمة 875 مليون جنيه.





وتستحوذ مجموعة غبور على ما يقدر بـ 40% من سوق سيارات الركوب فى مصر، وتغطى أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات، والتمويل غير المصرفى بعدد 5 شركات تابعة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، بما فيها الصيانة وقطع الغيار، وتمتلك توكيلات حصرية لسيارات هيونداى ومازدا وجيلى وشيرى وغيرها.





والمفارقة الأكبر أنه برغم هذه الأرباح التاريخية إلا أن الشركة قامت فى مايو من العام الماضى، بفصل أكثر من 200 موظف وعامل تعسفياً، وخصم 20% من رواتب باقى العاملين للتبرع لكورونا، وذلك حسب تقرير لدار الخدمات النقابية والعمالية.





وبالنظر إلى الأسباب التى أدت إلى تحقيق هذه الأرباح الخرافية لغبور ومجموعته، نجد أن رجل الأعمال مدين للفيروس ويجب أن يعتذر له، فالخدمات التى أداها له خلال العام كانت جليلة، حيث إن مجال الخدمات المالية كان من القطاعات التى حققت أفضل أداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع إيرادات وأرباح شركة «جى بى كابيتال» للاستثمارات المالية التابعة للمجموعة، لتبلغ 6.4 مليار جنيه بزيادة سنوية 19.7%، نتيجة لاستمرار الطلب على منتجاتها، وزيادة صافى ربحها بنسبة 2.7% ليسجل 632.2 مليون جنيه، كما حققت شركة «تساهيل» التابعة أيضا للمجموعة وتقدم خدمات التمويل متناهى الصغر نتائج قوية.





وكان أداء شركة هرم للنقل السياحى التابعة أيضاً جيداً برغم تأثر قطاع السياحة بسبب كورونا، إلا أنها نجحت فى إتمام أكبر صفقة تأجير تشغيلى فى مصر من خلال توفير أسطول سيارات ركوب يضم 636 سيارة فى يوليو الماضى.





واتبعت المجموعة إجراءات صارمة لضبط مصروفاتها، وهو ما خفض مصروفات صافى الفائدة بنسبة 46% سنوياً، حيث استفادت من قرارات البنك المركزى لخفض سعر الفائدة، وأيضا خفض فائدة القروض.





وبالنسبة لقطاع السيارات، استفادت مجموعة غبور المسيطرة على حصة كبيرة من هذا السوق من زيادة الطلب خلال 2020، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 26.6% بعدد 231 ألف وحدة، مقابل 182 ألف وحدة فى عام 2019، ونمت مبيعات الملاكى بنسبة 32%، والأتوبيسات بنسبة 29.6%، وكان تأثر سوق السيارات سلباً جراء «كورونا» قد حدث خلال شهرى إبريل ومايو 2020 فقط، وبدأ فى الانتعاش مرة أخرى فى يونيو بعد إعادة دورة العمل لمقرات استخراج التراخيص فى وحدات المرور.





وأدى هذا الارتفاع فى الطلب إلى نمو إيرادات قطاع السيارات بالمجموعة بنسبة 1.3% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال 2020، مع ارتفاع مبيعات سيارات «هيونداي» و»شيرى».





وارتفع حجم مبيعات الدراجات البخارية ذات العجلتين «الموتوسيكلات» والثلاث عجلات «التكاتك»وزادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 40.2%، لتسجل 2.9 مليار جنيه، وذلك على خلفية تحسن القواعد التنظيمية لترخيصها.





وكان غبور قد أبدى اعتراضه خلال عام 2019 على القيود المفروضة على ترخيص هذه المركبات، فى بيان مرسل للبورصة، بعد تحديد عدد الدراجات التى يتم ترخيصها شهرياً، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع العرض فى السوق، وتقييد حركة التكاتك التى تمثل مصدرا لتوفير فرص العمل، وبديلاً عملياً لتنقلات المصريين محدودى الدخل.





وتتوقع المجموعة نمو أعمالها خلال الفترة المقبلة، بعد إطلاق سيارات جديدة من علامة «هيونداي»، وتخطيطها للاستفادة من فرص النمو فى قطاع سيارات الركوب، بالإضافة إلى تحقيق أقصى ربح من البرنامج القومى لإحلال وتجديد السيارات الذى أطلقته الحكومة مؤخراً، للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعى) بدلاً من الوقود التقليدى، وانتهت المجموعة من إعداد طراز جديد يعمل بالوقود الجديد لفئة «إلنترا» و»أكسنت».





كما تنوى الاستفادة من تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر، وما يطرحه من فرص لنمو شركة تساهيل، والتى سيتم بمقتضاها مضاعفة الحد التمويلى ليصل إلى 200 ألف جنيه.



