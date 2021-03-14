الجيش الليبي ينفذ عملية نوعية في أوباري استهدفت مقرا لداعش

نفذ الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عملية نوعية في مدينة أوباري استهدفت مقرا لتنظيم داعش، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.

وأفادت وسائل الإعلام الليبية، بالقبض على 3 عناصر من داعش في العملية التي نفذها الجيش الوطني في أوباري.

وقد نفذت طائرات حربية مجهولة الهوية، في وقت سابق، غارات على مدينة أوباري جنوب ليبيا، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وكشف مصدر أمني، أن الغارات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج داخل ثاني أكبر مدن جنوب البلاد، بحسب ما ذكر موقع "أوجز" الإخباري الليبي.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.