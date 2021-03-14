Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه المصري

الأحد 14/مارس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.25 جنيه للشراء .
4.29 جنيه للبيع .


أخبار تهمك

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 18 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين