يوكوهاما يكتسح أوراوا بثلاثية في الدوري الياباني

حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس الفوز على ضيفه أوراوا ريد دياموندز بنتيجة 3-0 اليوم الأحد، بالجولة الرابعة من الدوري الياباني.





وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل شيميزو إس بالس سلبياً مع ضيفه ساغان توسو.





ورفع يوكوهاما رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد أوراوا عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.





وتقدم دايزن مايدا بهدفين ليوكوهاما في الدقيقتين الثالثة و26 وتكفل ريوتا كويكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55.



