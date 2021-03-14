السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان



عدة رسائل أدلت بها الوزرات المختلفة على مدار الفترة الماضية بشأن شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل توضيح الحقائق أمام المواطنين وكذلك طمأنتهم في عدد من الأمور.



ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.



يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.



مخزون السلع في شهر رمضان

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطيى من السلع الغذائية يكفى شهر رمضان حتى عيد الأضحى.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل، فى مختلف المحافظات، وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية، وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدة توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.



لا تعليق للدراسة في رمضان

وعن تعليق الدراسة خلال شهر رمضان، قالت تقارير إن وزارة التربية والتعليم لن تلجأ لهذا الأمر خاصة وأن الحضورإختياري كما أن هناك تقسيم لفترات وأيام وجود الطلاب في المدارس، وأكدت الوزارة أنه سيتم استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف.







استمرار فتح المساجد ولكن

وبالنسبة للجانب الديني، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المساجد ستظل مفتوحة طوال شهر رمضان، فضلًا عن أن الوزارة لن تغلق درو العبادة أمام الراكعين والساجدين، مناشدًا المواطنين اتخاذ مجموعة من التدابير حتى يظل بيت الله مفتوحًا في ظل أزمة كورونا.



وفي تصريحات تليفزيونية، أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة لازالت متحفظة بشأن إغلاق دورات المياه؛ لأن التلامس فيها يتم بشكل أكبر، مؤكدًا على المنتسبين بالمساجد أهمية النظافة والتعقيم المتكرر، والمصلين المحبين الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

