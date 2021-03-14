المستشار حنفي جبالي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى استرداد طابا



هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن.



وقال رئيس مجلس النواب فى تهنئته خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، "إنه لمن دواعي سروري وغبطتى أن أنقل إليكم باسمى وباسم نواب شعب مصر ‏خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، ‏وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن".



وتابع قائلًا: "ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.".



وأضاف:"لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيدًا للعالم جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية ‏لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعًا عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم ‏قدمت للوطن أغلى ما تملك.



واختتم ريئس مجلس النواب، قائلًا "حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".‏

