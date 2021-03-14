بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا



لعل تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حول العالم، آثار مخاوف السلطات والشعوب، لذا لجأت بعض الدول للإغلاق، استعدادًا لمجابهة الوباء.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدول التي قررت الإغلاق بسبب تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



إيطاليا

أعلنت إيطاليا خطة للإغلاق الجزئي في معظم أنحاء البلاد استعداد لمواجهة ما وصفته بالموجة الثالثة من وباء كورونا.



وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن غالبية البلاد ستعود إلى الإغلاق، موضحةً أن المناطق الأكثر اكتظاظًا في البلاد ستصنف مناطق حمراء (عالية المخاطر).



بريطانيا

وحذر أحد كبار أطباء الرعاية الحرجة في بريطانيا من موجة ثالثة من كورونا بأنها قد تكون "حتمية"، حيث يقول الدكتور ريتشارد بوج، رئيس جمعية العناية المركزة الويلزية، إن توقيت الموجة وذروتها سيعتمدان على كيفية تخفيف القيود، مضيفًا أن موظفي الرعاية الحرجة لا يزالون يعانون من الإجهاد وأن آخر شيء يريدونه هو زيادة أخرى في الحالات.



وقالت حكومة بريطانيا، إن نهجها يتمثل في "تخفيف القيود بخطوات تدريجية" عندما يكون القيام بذلك آمنًا.



فلسطين

ومع إعلان الصحة الفلسطينية، دخول البلاد للموجة الثالثة لفيروس كورونا، أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بإصدار قرار بغلق كل المحافظات لمدة 5 أيام اعتبارًا من غدًا الإثنين.



ويشمل القرار، إغلاق المدارس والجامعات باستثناء دراسة التوجيهي، والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية يقررها كل محافظ.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس 2020م، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت ملايين حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

