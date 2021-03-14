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جوجل تتيح "معاينة" صفحات الويب قبل فتحها في متصفح Chrome على نظام الأندرويد

الأحد 14/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
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أتاحه شركة جوجل للمستخدمين "معاينة" صفحات الويب ذات الروابط التشعبية بدلاً من فتحها في علامة تبويب جديدة في متصفح Google Chrome على نظام الأندرويد، وفقًا لمدونة 9to5Google.

تعتبر ميزة "المعاينة" هي جزء من تحديث تم طرحة، حيث يمكن للمستخدمين الآن خيار "معاينة الصفحة" الجديد في قائمة السياق التي تنبثق عند الضغط لفترة طويلة على أي ارتباط تشعبي في صفحة ويب في Chrome.

وسيؤدي تحديد هذا الخيار إلى عرض منزلق مع الرمز المفضل للموقع واسم الصفحة والنطاق في الشريط العلوي.

يشتمل الشريط العلوي لصفحة المعاينة على رابط (رمز السهم) ليأخذك إلى صفحة الويب الرئيسية، بالإضافة إلى رمز "X" لإغلاق المعاينة.

كما يمكنك أيضًا إغلاقها عن طريق التمرير سريعًا لأسفل من الأعلى، كما يمكنك تصغير صفحات المعاينة جزئيًا ، مما سيمكنك من قراءة المحتوى الموجود على صفحة الويب الأصلية في الخلفية. 

ميزة "معاينة الصفحة" في Chrome مفيدة عندما تريد مقارنة المعلومات في صفحتين ويب مختلفتين أو التحقق من التفاصيل دون التبديل بين علامات تبويب متعددة.

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