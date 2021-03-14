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إحالة حنين حسام واثنين آخرين للمحاكمة بتهمة الاتجار في البشر

الأحد 14/مارس/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة شمال القاهرة إحالة كل من حنين حسام، وأحمد صلاح، ومحمد علاء إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية فتيات التيك توك" لاتهامهم بالاتجار في البشر.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين حسام لاتهامها بالاتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة ٥ آلاف جنيه، وأيدت قرار إخلاء السبيل.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

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حنين حسام بوابة الفجر الفجر

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