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الأرصاد: طقس الأسبوع مستقر.. ولا توجد رياح (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية الموجودة على الطرق خفيفة، وغير مؤثرة على حركة السفر، فضلا على أن حركة الملاحة البحرية معتدلة تماما، وتسمح بالصيد.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة والأحوال الجوية مستقرة هذا الأسبوع، حيث لا توجد رياح مثارة، أو اتربة، موضحة أنه يفصلنا 10 أيام على بداية فصل الربيع.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الطقس مازال باردا ليلا، ولهذا يجب عدم تخفيف الملابس حتى انتهاء فصل الشتاء رسميا خاصة لكبار السن والأطفال.

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