إيطاليا تتوقع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا أواخر الربيع

قال وزير الصحة الإيطالي، إن إيطاليا تشهد ارتفاعا مطردا في الإصابات بفيروس كورونا لكن تعني حملة تطعيم وطنية وقيود أكثر صرامة أن الأرقام ستبدأ في التحسن في أواخر الربيع.





وشهدت إيطاليا، أول دولة غربية تضررت بشدة من الوباء، ارتفاع الإصابات بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وحذر المسؤولون من أن الوضع يتدهور مع انتشار أنواع شديدة العدوى. وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية في مقابلة "إن تطبيق إجراءات أكثر صرامة والزيادة التدريجية في عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم تجعلنا نعتقد أنه سوف تتحسن الأرقام بالفعل في النصف الثاني من الربيع ".





وأضاف أن الأسابيع المقبلة "لن تكون سهلة على الإطلاق". وتابع أن متغير المملكة المتحدة يمثل 54٪ من الحالات في أحدث دراسة أجراها معهد الصحة الفائق في إيطاليا، لكن من المتوقع أن تكون النسبة أعلى الآن.





يوم الجمعة، فرضت الحكومة إغلاقًا على مستوى البلاد خلال عطلة عيد الفصح وفرضت قيودًا على الأعمال والحركة في معظم أنحاء إيطاليا.





قال سبيرانزا مجيبًا على سؤال حول حظر إيطاليا للقاح AstraZeneca.إن اللقاحات في إيطاليا وأوروبا "فعالة وآمنة"، مع إجراء جميع الفحوصات. وقد حظرت هيئة الأدوية الإيطالية عيفا يوم الخميس من استخدام دفعة واحدة من اللقاح. وقالت مصادر لرويترز إن القرار اتخذ بعد مقتل رجلين في صقلية. وقال عيفة في وقت سابق إن الحظر إجراء "احترازي"، مضيفا أنه لم يتم إثبات أي صلة بين اللقاح و"الأحداث السلبية الخطيرة" اللاحقة.





أصدرت إيطاليا يوم السبت خطتها الوطنية للتطعيم، والتي تهدف إلى تطعيم ما لا يقل عن 80٪ من سكانها بحلول نهاية سبتمبر، وإدارة 500000 جرعة يوميًا بكامل طاقتها. وقال سبيرانزا إن إيطاليا تتوقع تسليم 52 مليون جرعة في الربع الثاني من العام وإن حملة التطعيم سوف تتسارع حتى مع مزيد من التأخير في الإمداد.



