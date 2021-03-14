Advertisements

إيطاليا تتوقع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا أواخر الربيع

الأحد 14/مارس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال وزير الصحة الإيطالي، إن إيطاليا تشهد ارتفاعا مطردا في الإصابات بفيروس كورونا لكن تعني حملة تطعيم وطنية وقيود أكثر صرامة أن الأرقام ستبدأ في التحسن في أواخر الربيع.

وشهدت إيطاليا، أول دولة غربية تضررت بشدة من الوباء، ارتفاع الإصابات بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وحذر المسؤولون من أن الوضع يتدهور مع انتشار أنواع شديدة العدوى. وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية في مقابلة "إن تطبيق إجراءات أكثر صرامة والزيادة التدريجية في عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم تجعلنا نعتقد أنه سوف تتحسن الأرقام بالفعل في النصف الثاني من الربيع ".

وأضاف أن الأسابيع المقبلة "لن تكون سهلة على الإطلاق". وتابع أن متغير المملكة المتحدة يمثل 54٪ من الحالات في أحدث دراسة أجراها معهد الصحة الفائق في إيطاليا، لكن من المتوقع أن تكون النسبة أعلى الآن.

يوم الجمعة، فرضت الحكومة إغلاقًا على مستوى البلاد خلال عطلة عيد الفصح وفرضت قيودًا على الأعمال والحركة في معظم أنحاء إيطاليا.

قال سبيرانزا مجيبًا على سؤال حول حظر إيطاليا للقاح AstraZeneca.إن اللقاحات في إيطاليا وأوروبا "فعالة وآمنة"، مع إجراء جميع الفحوصات. وقد حظرت هيئة الأدوية الإيطالية عيفا يوم الخميس من استخدام دفعة واحدة من اللقاح. وقالت مصادر لرويترز إن القرار اتخذ بعد مقتل رجلين في صقلية. وقال عيفة في وقت سابق إن الحظر إجراء "احترازي"، مضيفا أنه لم يتم إثبات أي صلة بين اللقاح و"الأحداث السلبية الخطيرة" اللاحقة.

أصدرت إيطاليا يوم السبت خطتها الوطنية للتطعيم، والتي تهدف إلى تطعيم ما لا يقل عن 80٪ من سكانها بحلول نهاية سبتمبر، وإدارة 500000 جرعة يوميًا بكامل طاقتها. وقال سبيرانزا إن إيطاليا تتوقع تسليم 52 مليون جرعة في الربع الثاني من العام وإن حملة التطعيم سوف تتسارع حتى مع مزيد من التأخير في الإمداد.

حتى الآن، تلقى 6.6 مليون إيطالي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتلقى أقل من 2 مليون منهم الجرعتين المطلوبتين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حمله التطعيم ايطاليا

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الإيطالي يتطلع إلى المرحلة التالية في مكافحة كورونا

جامعة بريطانية تعلن بدء مرحلة جديدة لتجارب لقاح كورونا

استرازينيكا.. تعرف على لقاح بريطانيا الجديد قاهر الكورونا

عضو فريق أكسفورد: جرعة واحدة تعطي حماية تصل لـ60%

بعد الإعلان عن استقبال جرعات أسترازينيكا.. تفاصيل تطعيم الفئات المستحقة بلقاحات كورونا

بعد نجاح حقن الأطقم الطبية.. متى تنطلق حملات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار