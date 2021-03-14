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رئيس وقف الديوان السني: للأزهر الشريف مكانة خاصة لدى المواطن العراقي

الأحد 14/مارس/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل مسئولو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى، يترأسه سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بمقرها الرئيس بالقاهرة.

قال رئيس ديوان الوقف السني بالعراق: إنه يأمل في التعاون مع المنظمة في عدد من المجالات، وتدشين فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببغداد، ليكون حائط صد ضد الأفكار المتطرفة، وجماعات الإرهاب والظلام التي تحاول زعزعة استقرار الشعوب.

وأكد كمبش أن الشعب العراقي يعتز بالأزهر الشريف اعتزازا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدراسة بالأزهر الشريف تختلف عن الدراسة في أي مكان آخر لما له من مكانة خاصة لدي المواطن العراقي.

وأشاد رئيس وقف الديوان السني، بالدورات التدريبية التي عقدتها المنظمة لأئمة العراق، علي مدار الأعوام السابقة، لما حققته من مردود إيجابي في تفنيد الفكر المتطرف ونشر فكر الأزهر الشريف في العراق.

من جانبه رحب أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بإنشاء فرع للمنظمة بالعراق، مؤكدًا أن فكرة المنظمة منذ تأسيسها علي يد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تقوم علي جمع الأزهريين والتواصل معهم في كل دول العالم، وهذا ما نجحت فيه المنظمة بفروعها المنتشرة داخليًا وخارجيًا.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلي أن فروع المنظمة المنتشرة بالخارج تلعب دورًا هامًا في نشر فكر الأزهر الشريف، حيث تعقد فروع المنظمة المنتشرة بـ20 دولة حول العالم، عددًا من الندوات والفعاليات للتأكيد على أهمية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وبهدف إظهار الصورة الحقيقية للإسلام، ومحاربة الفكر المتشدد والمتطرف بعدد من الكتيبات والمطبوعات التي تصدر بمختلف اللغات، لتفنيد القضايا المختلفة ومن خلال الإستعانة بنخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة _ مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يقدم كل الدعم للشعب العراقي، معربًا عن تمنياته في عودة اللحمة العراقية، والتطلع لمزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين، لترسيخ قيم ومبادئ الإسلام الصحيح، ونشر الفكر الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف، والتصدي للأفكار المتطرفة والمتشددة التي ترعاها الجماعات المتطرفة.

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