5 أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل ساعات من إنطلاق يوم الطاقة الخاص بـ "فولكس فاجن"

تنظم شركة فولكس فاجن غدًا الأثنين 15 مارس، حدثًا يوضح إستراتيجيتها للسيارات الكهربائية، وينظر إلى هذا الحدث على أنه رد على يوم البطارية السنوي الخاص بشركة تسلا، والذي يكشف عن الخطط المستقبلية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.





وأعلنت شركة فولكس فاجن عن أول يوم للطاقة، المقرر انعقاده غدًا الأثنين 15 مارس، من خلال منصة رقمية، ومن المتوقع أن تعلن بشكل خاص عن مشاريعها من حيث البطارية وخططها المستقبلية للسيارات الكهربائية القادمة.





وكانت قد أعلنت شركة فولكس فاجن عن الحدث في تغريدة عبر تويتر، قالت فيها: إنه "ليس عرضًا تقديميًا للسيارة"، بينما يطلق عليه "يوم الطاقة".





5 أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل ساعات من إطلاق يوم الطاقة الخاص بـ "فولكس فاجن"





1- أشارت فولكس فاجن إلى أنه بحلول عام 2030 ، ستكون 70٪ من سياراتها المباعة في أوروبا كهربائية بالكامل، وهو ما يمثل حوالي خمسة ملايين سيارة ، هذا فقط. لذلك يبقى أن نحدد كيف ستفعل العملاقة الألمانية لضمان أن لديها بطاريات كافية لوضعها تحت سياراتها.





2- من المرجح أن تعلن فولكس فاجن عن خططها لإنتاج البطاريات وتوريدها في هذا الحدث غدًا الاثنين. ومن المتوقع أن يعطي فكرة أوضح عن قدرة الشركة على تسريع إنتاجها للسيارات الكهربائية. تتلقى فولكس فاجن طلبًا قويًا على ID.3 الكهربائية المدمجة في الأسواق الأوروبية. هذا العام ، أطلقت فولكس فاجن السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات ID.4 ، والتي تتوقع أن تعكس شعبية مماثلة بين مشتريها.





3- من المتوقع أن تعلن فولكس فاجن عن خلية بطارية جديدة ستستخدمها في سياراتها الكهربائية. تعمل مجموعة فولكس فاجن ، التي تضم أيضًا علامات تجارية فاخرة مثل أودي وبورش ، إلى جانب سكودا ، على إخراج السيارات الكهربائية من منشآتها بشكل منتظم الآن أكثر من أي وقت مضى. مع تسريع تحركها نحو السيارات الكهربائية ، تحتاج فولكس فاجن الآن إلى بطارية لتشغيل السيارات المبتدئة التي يمكن أن تساعدها في الحفاظ على تكلفة السيارة منخفضة قدر الإمكان.





4- أكد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، أن شركة صناعة السيارات تخطط لإنشاء مصنع جديد في إسبانيا، والذي سيحل محل مصنع Martorell الحالي الذي يجمع سيارات مثل طرازات Audi A1 Seat لمجموعة فولكس فاجن. سيساعد ذلك فولكس فاجن على امتلاك موقع مخصص بالكامل للسيارات الكهربائية وإنتاج الخلايا وتصنيع البنية التحتية للشحن السريع وغيرها.



