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كارتيرون يوجه طلبا إلى نجوم الزمالك قبل لقاء الترجي

الأحد 14/مارس/2021 - 01:59 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور الجهاز المعاون.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات من أجل تحقيق الانتصار على الترجي التونسي في بطولة إفريقيا، والحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم.

وشرح كارتيرون خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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