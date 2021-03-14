تجديد حبس المتهمين بقتل عامل سمكرة بطوخ بسبب ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ تجديد حبس المتهمين بذبح وإحراق جثة عامل سمكرة بدائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



واعترف المتهمان أنهما على علاقة صداقة منذ الصغر مع المجني عليه، حيث أنهم أصدقاء يجمعهم جميعا علاقة صداقة



وأضاف المتهمان أنهما اقترضا مبلغ ألف جنيه، من المجني عليه منذ عدة أشهر، وأنه كان كثيرا يطالب بتلك المبلغ، وهددهم أنه سيبلغ أسرتهم بذلك، فلعب الشيطان بعقلهم، واختمرت في ذهنهم فكرة الانتقام والخلاص منه، فقمنا بالاتصال به على هاتفه المحمول، واتفقنا معه على مقابلته، بجوار مزرعة برتقال بقرية أجهور لرد المبلغ.



وبالفعل أتى المجنى عليه، فقمنا بالإجهاز عليه، وذبحه برقبته، وطعنه 7 طعنات بالبطن والصدر، وإشعال النيران بجثته، حتى لا تنكشف جريمتنا.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة شاب يدعى "م.ت"، 18 عاما، سمكرة، مقيم قرقشندة، دائرة مركز طوخ، وبه جرح ذبحى بالرقبة، وعدد 7 طعنات بجسده، وتفحم جثته.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًا من " م.م"، 21 عاما، و"ع.م"، 16 عاما، لوجود خلافات بينهم بسبب الف جنيه.



جرى استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، وتمكن الرائد محمود اسماعيل رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.