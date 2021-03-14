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تدريبات ترفيهية في الزمالك قبل لقاء الترجي

الأحد 14/مارس/2021 - 02:02 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد، خلال المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اللاعبين إلى  6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف في نهاية كل هجمة بالرأس في المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

كما أجرى كارتيرون تقسيمة في منتصف الملعب بين فريقين منهما، بينما أدى الفريق الثالث تدريبات على الكرات العرضية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وقام المدير الفني بالتدوير بين الفرق خلال التقسيمة التي شهدت حماسا وندية بين اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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