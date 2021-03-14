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إسرائيل تستبعد فرض إغلاق شامل للمرة الرابعة

الأحد 14/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
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استبعد وزير الصحة، الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الأحد، الاضطرار إلى فرض إغلاق شامل رابع. 

وأشار في مقابلة إذاعية، إلى أن إسرائيل لها سمعة دولية في نجاح حملة التطعيم، بعد أن استكمل هذه العملية أكثر من خمسة ملايين مواطن، ما أدى إلى تراجع مؤشر تكاثر العدوى.

ومع ذلك، أوضح أنه لن يوصي في هذه المرحلة بإلغاء وجوب ارتداء الكمامات في الحيز العام، لأن هناك أكثر من مليون شخص يمكن أن يتطعموا ولكنهم لم يقوموا بذلك بعد، ونحو مليون ونصف المليون طفل غير مطعمين.

وتوقع إدلشتاين، بأن تبدأ عملية تطعيمهم في غضون بضعة أشهر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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