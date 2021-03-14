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15 يونيو.. الحُكم على مُتهمين في "خلية الزيتون الأولى"

الأحد 14/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز إعادة مُحاكمة مُتهمين سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهما بالانضمام لخلية إرهابية فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 15 يونيو للنطق بالحُكم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.


ويواجه المتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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