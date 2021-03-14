موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم الثلاثاء 16 مارس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الذهاب على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز بالأمس أمام فولهام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.



