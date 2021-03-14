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أيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 02:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أوصت السلطات الصحية في أيرلندا، اليوم الأحد، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بسبب مخاوف من جلطات دومية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، علقت السلطات الصحية في الدنمارك، استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي للتحقق من علامات الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة في شكل جلطات دموية مميتة، وفقًا لشبكة سي إن إن.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

 

 

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