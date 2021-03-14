نواب البرلمان يشنون هجومًا على بيان الأمم المحدة لحقوق الإنسان ضد مصر



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، هجومًا حادًا من قِبل نواب البرلمان بشأن البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.





مصطفى بكري: التدخل في الشأن المصري يحقق صالح من لا يريد للدولة أن تستقر

من جانبه، هاجم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الانسان الدولي، قائلًا "نرفض التدخل الشأن المصري ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة أن تستقر".



وقال بكري خلال كلمته بالجلسة العامة " إن الهدف هو إدماج الاخوان في الحياة السياسية وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الامريكية ونحن دولة ذات سيادة، متابعًا " الاصطفاف الوطني واجب دفاعًا عن المصلحة الوطنية "





علاء عابد: نرفض محاولات التدخل في الشأن المصري.. ونواجه حروب الجيل الرابع

وفي السياق نفسه، انتقد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الانسان الدولي، قائلًا" أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب".



وأضاف "عابد " في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا: في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة ينتقد مصر، مضيفًا " البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم ويغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الانسان في دول أخري.



وقال "عابد" لابد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم ونشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية وخلا من المصداقية ويستهدف التدخل في الشأن المصري والمزادة على الدولة المصرية.





"حقوق البرلمان": بيان حقوق الإنسان الدولي يستند إلى جماعات وجمعيات مأجورة

وفي سياق متصل، انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوربية والذي انتقد حقوق الانسان في مصر، قائلًا " من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات وجمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة.



و أضاف "رضوان " خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، قائلًا "لم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات.



وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدًا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.



وقال "رضوان" إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.



وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الادعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.



وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة.





برلماني: بيان الدول الأوروبية يحمل الكراهية لمصر

بينما أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن البيان المقدم من سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، يحمل الكراهية لمصر، ولديهم أغراض والغرض مرض.



وناشد "مغاوري" خلال الجلسة العامة، لجنة العلاقات الخارجية أن تستضيف وزير الخارجية السفير سامح شكري لاستيضاح الامر، وأن تنشط سفاراتنا في الخارج، قائلًا: هذه قضية فاذا لم نترافع فيها فسيكون هناك المزيد من التدخل في الشأن الداخلى المصري.

