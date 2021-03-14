هنـــــاااااااا Carrefour Egypt.. مجلة عروض كارفور مارس 2021 عروض وتخفيضات عيد الام حتى 70% (خصومات هائلة)

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عروض كارفور اليوم واحدث التخفيضات عروض كارفور اليوم واحدث التخفيضات، ثقة العميل هدفها الأول منذ تأسيسها إلى الآن، وتقدم ايضا عروض التى يسعد بها ملايين الزوار في المناسبات على مدار العام، ومشاركتهم المناسبات الخاصة جدا فلا يمكن تفويتها دون خطف أنظار العملاء وانبهارهم عن طريق توفير خصم على أى منتج يقومون بشرائه، مما جعلهم يتهافتون على الشراء وعدم تفويت الفرصة ليستفيدوا من تلك العروض المطروحة من قبل المتجر.





مجلة عروض كارفور عيد الام مارس 2021

واحدث التخفيضات وقد قامت أيضا بتوفير كم كبير من العروض التى تدعم منتجات الأطفال نظير الإقبال الملحوظ على تلك المنتجات والتي تتمثل فى منتجات لشركات عالمية مثل جونسون وبامبرز والتى تتمثل فى شامبو الخاص بالأطفال وزيت الاطفال للشعر وغيرها كما تتضمن أيضا حفاضات الأطفال مثل بامبرز ومولفيكس ومتوفر منها عناية فائقة، وبانتس.





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وتدعم العروض أيضا فئات عديدة من المستلزمات. عروض المتجر على مستلزمات الأطفال احصل الان على شامبو جونسون وتمتع بخصم فورى عليها 6٪ السعر داخل العرض 67.95جم،وايضا الحفاضات حيث أن هناك خصم فورى عليها 9٪ ماركة بامبرز من فئة بانتس تقدم للجمهور بسعر 289.95، وايضا فئة العناية الفائقة تقدم للجمهور بسعر 330.00جم بخصم فورى عليها 30٪، وايضا منتجات شركة مستحضرات الأطفال جونسون مثل شامبو يمكنك اقتناؤها الآن بخصم حقيقي 13٪ عوضا عن سعره الأساسي 60.25ج م.





وذلك بإضافة الى كريم الحفاض والشامبو المقدم من سانوسان حيث الكريم مقدم بخصم 18٪ من إجمالي سعر الشامبو سعره 89.45 ج.م مقدم بخصم حقيقي 25٪ وتتضمن ايضا كثير من مستحضرات وأدوات الخاصة بالأطفال من أفضل المنتجات بالأسواق مثل مناديل الأطفال المبللة من شركة بامبرز عدد العبوة 56 وتحصل على 6 عبوات بنفس سعر 4 بخصم حقيقي 45٪، بالإضافة إلى ذلك هناك عرض خاص على حفاضات مقاس 6 مولفيكس بخصم حقيقي 30٪ عوضاً عن سعرها الأساسى 152.95ج م





بالصور عروض كارفور عيد الام مارس 2021