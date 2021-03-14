كنيسة سانت تريز تنظم ندوة بعنوان "كيف نحمي أبناءنا من الاعتداء الجنسي"

نظمت جماعة ينابيع الحياة للإعاقة الذهنية ندوة تربوية بعنوان "كيف نحمي أبناءنا من الاستغلال الجنسي بقاعة القديس فرنسيس بكنيسة سانت تريز.





وقامت بإلقاء الندوة أ. أميرة إسحق، لتتحدث عن مشكلة التحرش الجنسي عمومًا وللأطفال ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وأجابت في حديثها عن لماذا يعتبر الأطفال أكثر عرضة للاعتداء الجنسي؟.





وأشارت في حديثها إلى سيكولوچية المتحرش وكيفية التعامل معه وخصوصا لو كان من المقربين للطفل.





وختمت الندوة بنصائح للأهل لكيفية الوقاية وكيفية ملاحظة الطفل اذا تعرض لإعتداء وردود الأفعال المختلفة.





وتم عرض فيلمين حول كيف تحمى طفلك وما ينبغي تعليمه للأطفال.



