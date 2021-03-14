خاص.. تشكيل المقاولون العرب وغزل المحلة لمباراة اليوم









تنطلق فى الثالثة عصرا مباراة المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة ضمن مؤجلات الجولة ١٦ والتى تقام بستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.





وجاءت التشكيلة الأساسية للمقاولون العرب على النحو التالى:

محمود أبوالسعود ، محمد عبدالرحيم ، يوسف الجوهرى ، أمير عابد ، وسيم بن يحيي ، حسن الشامى ، فاروق نورالدين ، عمر فتحى ، هيثم الجوينى ، أحمد أسامة ، حسين الشامى.





بينما جاءت تشكيلة غزل المحلة الأساسية على النحو التالى:

عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، هشام عادل "بلحه" ، فتحى مبروك ، عمرو شعبان ، خالد كساب ، يحيي حامد ، أحمد الشيخ ، محمد حمدان ، بسام ماهر ، أحمد عيد ، أحمد النادرى.



