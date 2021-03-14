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خاص.. تشكيل المقاولون العرب وغزل المحلة لمباراة اليوم

الأحد 14/مارس/2021 - 02:14 م
غزل المحلة
غزل المحلة
هيثم حبيب
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تنطلق فى الثالثة عصرا مباراة المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة ضمن مؤجلات الجولة ١٦ والتى تقام بستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وجاءت التشكيلة الأساسية للمقاولون العرب على النحو التالى:
محمود أبوالسعود ، محمد عبدالرحيم ، يوسف الجوهرى ، أمير عابد ، وسيم بن يحيي ، حسن الشامى ، فاروق نورالدين ، عمر فتحى ، هيثم الجوينى ، أحمد أسامة ، حسين الشامى.

بينما جاءت تشكيلة غزل المحلة الأساسية على النحو التالى:
عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، هشام عادل "بلحه" ، فتحى مبروك ، عمرو شعبان ، خالد كساب ، يحيي حامد ، أحمد الشيخ ، محمد حمدان ، بسام ماهر ، أحمد عيد ، أحمد النادرى.

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رياضة تشكيل غزل المحلة اخبار الرياضة

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