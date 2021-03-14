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توقعات بتراجع احتياج دول الخليج للاقتراض إلى 10 مليارات دولار

الأحد 14/مارس/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
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توقعت مجموعة "جولدمان ساكس جروب" تراجع احتياج دول الخليج للاقتراض إلى 10 مليارات دولار على مدار السنوات الـ 3 المقبلة إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير أعده فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالبنك أنه إذا ما كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل فإن الاحتياج للاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس سينخفض بنسبة 96% عما يكون عليه الوضع عندما يكون متوسط سعر النفط 45 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 80% تقريبا منذ مطلع فبراير لنحو 70 دولارا للبرميل مع توسع الاقتصادات الكبرى في حملات التلقيح ضد كورونا وتبني تحالف "أوبك بلس" لتخفيضات كبيرة في الإنتاج. وأوضحت أن متوسط السعر المطلوب لموازنة الحسابات الجارية لدول الخليج يقل قليلا عن 50 دولارا للبرميل.

ووفقا لسوسة "ستكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الائتمانية وأسواق الديون كبيرة" لكنه أشار إلى احتمال أن تمحو زيادة الإنفاق جزءا من المرونة المالية التي يوفرها ارتفاع أسعار النفط. وجمعت الدول الخليجية نحو 63 مليار دولار من إصدار السندات والصكوك العام الماضي.

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