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بعد رصد واقعة التحرش بفتاة.. إجراءات مشددة من المترو لمواجهة المتحرشين

الأحد 14/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في فيديو مدته 37 ثانية، نجحت فتاة في توثيق جريمة التحرش داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث بمترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، لتتخذ شركة المترو إجراءات فورية مع المخالفات التي تصلها.

ويرصد "الفجر"، إجراءات المترو لمواجهة المتحرشين بعد رصد واقعة التحرش بفتاة.

توثيق جريمة التحرش بفتاة
نجحت فتاة في توثيق جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وفور تداول الفيديو، نصح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة، بضرورة تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

محضر بالواقعة
وتهتم شركة مترو الأنفاق، باتخاذ إجراءات فورية، حال رصد أي مخالفة مثل قيام أي راكب بالتحرش داخل عربات القطارات، وذلك من خلال عمل محضر بالواقعة، ويتم تسليمه فورًا لشرطة النقل والمواصلات.

فرق تفتيش
وقررت تشكيل فرق تفتيش داخل عربات القطارات، لمتابعة سلوك الركاب ومواجهة المتحرشين.

كاميرات مراقبة
وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه الخروج عن المألوف ويقوم بأعمال مشينة، موضحًا أن جميع القطارات سيكون بها كاميرات مراقبة لمراقبة سلوكيات الركاب خلال الفترة المقبلة.

وتصدر هاشتاج "متحرش المترو" موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليثير حالة من الاستياء والغضب الشديد، في ظل مطالبة الجميع، بضرورة القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو الذي وثقت به الفتاة عبر حسابها على فيس بوك، تواجد الشاب داخل عربة االسيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة- عدلي منصور"، وظهر جالسً على المقعد المقابل لها أثناء تواجدها بمفردها، بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

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