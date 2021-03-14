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ننشر افضل قائمة أغاني للاحتفال بعيد الام 2021.. أبرزها ست الحبايب

الأحد 14/مارس/2021 - 02:21 م
عيد الام 2021
عيد الام 2021
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ننشر افضل قائمة أغاني للاحتفال بعيد الام 2021.. أبرزها ست الحبايب

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، والذي لا يخلو من من أغاني الأمومة، التي تبرز دور الأم في حياة أبنائها، وتتغزل في محاسنها، حيث لا تخلو هذا اليوم من سماع تلك الأغاني الخاصة بهذه المناسبة.

فيما يلي أبرز الأغاني الشهيرة الخاصة باحتفالات عيد الأم، خلال الفقرات التالية:-


ست الحبايب
«ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا رب يخليكي يا أمي».. تلك هي كلمات أغنية عيد الأم الكلاسيكية «ست الحبايب» التي أبدعت في غنائها فايزة أحمد، من ألحان موسيقار الأجيال محمدعبدالوهاب، حيث لا يخلو احتفال بعيد الأم دون سمعاها.


أحن قلب
«أحن قلب في الدنيا قلبك أنتي يا أمي.. وأعلى حب في الدنيا حبك أنتي يا أمي.. ربتي أختي.. كبرتي أخويا.. تعيشي ليا أنتي وأبويا.. أنتي يا أمي».. ذلك هو المقطع الشهير من أغنية «أحن قلب» للفنان محمد فوزي والمطربة نازك، والتي عرضت خلال أحداث فيلم «كل دقة في قلبي».


صباح الخير يا مولاتي
ألحان مختلفة ومبهجة، تميزت بها أغنية «صباح الخير يا مولاتي» التي أبدعت في غنائي سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، بصحبة كورال غنائي من الأطفال أصحاب الأطفال أصحاب المميزة.

بعيدك يا ماما
"بعيدك يا ماما" من الأغاني القليلة التي قدمتها المطربة صباح باللغة اللبنانية، والتي تتميز ألحانها بالعصرية والسعادة، وتعد من أشهر الأغاني الخاصة بعيد الأم على مستوى الوطن العربي.


ننشر افضل قائمة أغاني للاحتفال بعيد الام 2021.. أبرزها ست الحبايب

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عيد الام 2021 اغاني الاحتفال بعيد الام 2021

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