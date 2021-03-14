بهذه الطريقة.. ماندو العدل يروح لمسلسله الجديد "بين السما والأرض"

روج المخرج ماندو العدل لمسلسله الجديد "بين السما والأرض"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر المخرج ماندو العدل صورة جديدة له برفقة أبطال مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، وعلق عليها قائلاً:"القوة الضاربة، بين السما والأرض ، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، يا كريم يارب ".



مسلسل "بين السما والأرض" من ﺇﺧﺮاج محمد جمال العدل، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، محمود الليثي.



وفي سياق آخر، عُرض للمخرج ماندو العدل مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية فيلم" صاحب المقام"، وهو بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى.