شرطي يقتل شخصا بعدما حاول مهاجمته بسكين في باريس

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية، بأن شرطيًا قتل شخصا في العاصمة باريس بعدما حاول مهاجمته بسكين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الفرنسية، مقتل شخصين في تنفيذ عملية طعن بمدينة شوليه.

وذكر المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع. ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم.