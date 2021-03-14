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خام برنت يسجل 69.18 دولار للبرميل

الأحد 14/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار خام برنت تسليم مايو 69.18 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
 
وكانت رويترز قد كشفت أن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين آسيويين بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.
 
لكن المصادر قالت، إن المملكة رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل.
 
سجلت أسعار النفط أمس السبت 13-3-2021  وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.

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