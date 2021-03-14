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المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج تدريب أعضاء الأعلى للجامعات رسالة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قالت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ، إنه على الرغم غم أننا كل مرة نعد برنامج ونقول أنه  مميز واليوم أعتقد أنه البرنامج الاهم لأن عندما نكون أمام برنامج بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ورئيسه  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رسالة لكل مصرى أن التدريب والتعليم السبيل للتنمية وليس اكسسوار او شي اضافي ولكنه أمر اصيل .

 

 

واضافت الدكتورة رشا راغب فى تصريحات إعلامية على هامش البرنامج التدريبى الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ، أن الموجودين  داخل القاعة الدراسية من رؤساء الجامعات المختلفة نجد أننا نتحدث عن حوالى 1000 سنة من العلم والحضارة وذلك بعد حساب تاريخ كل جامعة وأنهم قامات التعليم فى مصر ، ونجد  أكثر من أنهم يحضرون لاكتساب بعض المهارات مثل التعامل مع الإعلام والخطاب السياسى وكيفية تحضيره والقاءه بعثوا رسالة للعالم كله بأهمية التدريب والتعليم .

 

 

 

واستطردت الدكتورة رشا راغب ، الحقيقة فخورين جدا أن فى مصر كيان مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب قدر يوصل بعد 3 سنوات من وجودة فكرة أهمية التدريب والتطوير الذى ليس له علاقة بأى درجة وظيفية أو بسنوات خبرة .

 

 

 

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