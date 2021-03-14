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طريقة تحضير مربى البرتقال دون مرارة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:08 م
مربى البرتقال
مربى البرتقال
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المكونات:

- حبتان برتقال.

يمكنك استخدام أي نوع من البرتقال ولكن يفضل استخدام برتقال السرة.

- كوبان سكر أبيض.

السكر هنا لا يضاف فقط للتسكير، بل إنه أيضا يساعد على تجميع المكونات معا لعمل تناسق لزج وسميك.

- نصف ليمونة

- ربع ملعقة قرفة مطحونة 

طريقة التحضير:

- قشري البرتقال، وقطعي قشره لشرائح طولية ورفيعة.

- ازيلي الجزء الأبيض من البرتقال، وتخلصي من البذور ومن أي أجزاء جذعية بيضاء.

- ضعي كوبين من الماء في إناء على النار حتى الغليان، ثم أضيفي قشر البرتقال واتركيه يغلي 10 دقائق، ثم صفي الماء وتخلصي منه واملئيه بكوبين ماء مره أخرى، واتركيه يغلي 10 دقائق ثم كرري هذه الخطوة للمرة الثالثة.

- هكذا سيكون القشر نضج وتخلص من أي مرارة زائدة في الطعم، قومي بتصفية الماء منه، وأضيفي له كوبين السكر، كوبين ماء نقي واعصري نصف الليمونة.

- اتركيهم على نار هادئة مع التقليب المستمر كل 3-5 دقائق، بعد 40 دقيقة سيكون الخليط ناضج وسميك، ولكن إذا وجدتي أنه مازال لم يحصل على القوام الذي تريديه يمكنك تركه لعدة دقائق أخرى حتى يحصل على قوام سميك، ولكن راعي أن قوامها يتماسك أكثر بعدما تبرد.

- بمجرد أن تصبح المربى جاهزة، أضيفي لها القرفة، واسكبيها في كوب او برطمان واتركيها لتبرد.

إذا وجدتي أن المربى صلبة جدا بعد التبريد، فمن المرجح أنك أفرطت في مده الطهي، ويمكنك إصلاح هذا عن طريق وضع المربى في الميكروويف لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، ثم اسكبيها في إناء على النار واحضري نصف كوب او كوب من الماء الساخن، حسب درجة صلابتها، وأضفيه للمربى مع التقليب المستمر حتى يعتدل قوامها.

ويمكنك الاحتفاظ بها لعدة أيام في أي إناء بغطاء في الثلاجة.

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