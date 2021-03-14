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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 14/مارس/2021 - 03:10 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم الأحد على تباين بأداء المؤشرات ؛ وذلك في أولى الجلسات بعد العودة من إجازة ذكرى الإسراء والمعراج في نهاية الأسبوع الماضي ، وارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.13% و0.30% على الترتيب، بينما تراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.24% و0.38% على التوالي.

وتزايدت وتيرة التداولات اليوم؛ لترتفع السيولة 27.2% لتصل إلى 46.87 مليون دينار مقابل 36.85 مليون دينار يوم الأربعاء الماضي. كما زادت أحجام التداول 17.3% لتصل إلى 225.61 مليون سهم مقابل 192.38 مليون سهم بالجلسة السابقة.

واستحوذت أسهم البنوك على النصيب الأكبر من السيولة اليوم، حيث تصدر "بيتك" نشاط القيم بنحو 11.23 مليون دينار، تلاه "الكويت الوطني" بواقع 6.17 مليون دينار، ثم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 3.91 مليون دينار، يليه "بنك الخليج" بحوالي 3.02 مليون دينار.

على مستوى أحجام التداول، تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" النشاط بكميات بلغت 18 مليون سهم بتنفيذ 467 صفقة، تلاه سهم "إيفــا" بحجم بلغ 16.8 مليون سهم بتنفيذ 194 صفقة، ثم "بيتك" ثالثاً بتداول 14.9 مليون سهم بتنفيذ 892 صفقة كأكبر عدد من الصفقات يتم تنفيذها على سهم اليوم.

بالنسبة لأداء الأسهم المُدرجة، تصدر "عقــار" القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 6.29%، بينما جاء سهم "سفن" على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 7.08%.

قطاعياً، سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين وسجل نمواً نسبته 0.70%، فيما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض نسبته 2.01%.

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