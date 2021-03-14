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تحسين شبكات الكهرباء ضمن "حياة كريمة" لتطوير وتدعيم قرى كفر الشيخ بـ6 ملايين جنيه

الأحد 14/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل تهدف لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، واستجابت المبادرة لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كليه، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح نورالدين، الهدف حصول المواطن على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، والتي تضمنت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لتحسين الشبكة الكهربائية التى شملت " تغيير كابل بداية أبو مندور ب100كابل متوسط بقرى شمال دسوق بتكلفة 88 الف جنيه ليستفيد منها قرى شمال دسوق، كذا تغيير كابلات حمراء " حلقة المستشفى، السلخانة"ب6358كم كابل متوسط بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 4 ملايين و570 الف جنيه ليستفيد منها القرى المغذاه التابعة لها، بالإضافة إلي احلال وتجديد مغذى ابو الجدايل ل71عامود وبرج ب 708 كم موصلات متوسط بمركز ومدينة قلين بتكلفة مليون و346الف جنيه ليستفيد منها القرى المغذاه والتابعة لها، لضمان استقرار التيار الكهربائي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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