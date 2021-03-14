دراسة.. النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن عند مشاهدة التلفاز قبل النوم





اعتاد البعض على مشاهدة التلفاز قبل النوم للقدرة على النوم، دون الانتباه إلى أضرار ذلك على الصحة وخاصة النساء، حيث يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن.





أجريت الدراسة على أكثر من 40000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا، وسجل الباحثون من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية في الولايات المتحدة أوزانهن عبر 6 سنوات لاحقة من بداية الدراسة، بحسب ما ذكره موقع Bright side.





ومن الأسئلة التي طرحتها الدراسة عما إذا كن يعتدن النوم في غرفة مظلمة، مع إنارة ليلية من الهاتف المحمول، أو على ضوء التلفاز.





النساء اللاتي يلجأن للنوم في غرف مضاءة أكثر عرضة لزيادة الوزن

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي يخلدن للنوم في غرف فيها إضاءة، أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 22%، والإصابة بالسمنة بنسبة 33%.





أسباب زيادة الوزن

توجد أسباب عدة تتسبب في زيادة الوزن منها:





احتباس الماء في الجسم

تناول الأملاح بنسبة كبيرة يؤدى إلى احتباس الماء بالجسم.





قصور الغدة الدرقية

تتسبب مشكلات الغدة الدرقية في خلل بهرمونات الجسم، حيث يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة وسريعة.





وتقوم الهرمونات بالتأثير على عملية التمثيل الغذائي بالجسم وبالتالي تعيق حرق الدهون.





متلازمة المبيض المتعدد الأكياس

هي حالة أخرى ناجمة عن وجود خلل في هرمونات الاستروجين والتستوستيرون، وهذا الخلل يؤدي إلى دورات شهرية غير منتظمة، ظهور حب الشباب، وزيادة نمو شعر الوجه.





الإجهاد الشديد

يرتبط الإجهاد الشديد وزيادة التوتر بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، والذي يؤثر على حرق الدهون بالجسم.





سوء التغذية

إن حرمان الجسم من العناصر الغذائية الهامة لا يعني تقليل تناول الطعام بصورة كبيرة، لأن هذا يمكن أن يصيب الجسم بأمراض عديدة، ويضعف عملية الحرق بالجسم.



