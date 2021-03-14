إنتعاش أسواق الإمارات في ختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع وسط انتعاش الأسهم القيادية ، وفي ختام التعاملات اليوم، ارتفع سوق دبي المالي 1.04 بالمائة إلى مستوى 2600.31 نقطة مع إقفال الجلسة.





وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 126.01 مليون سهم، بقيمة 152.08 مليون درهم ، و جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي الإسلامي 2.33 بالمائة، وإعمار العقارية 1.67 بالمائة، ودبي للاستثمار 3.24 بالمائة.





كما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.84 بالمائة، لمستويات 5683.95 نقطة، عبر تعاملات بحجم 169.27 مليون سهم، بقيمة 832.35 مليون درهم.



