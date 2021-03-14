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وزير التموين: احتياطيي السلع الغذائية يكفى حتى عيد الأضحى

الأحد 14/مارس/2021 - 03:30 م
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أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطيي من السلع الغذائية يكفي حتى بعد العيد الكبير (عيد الأضحى).

وأضاف المصيلحي في بيان صادر اليوم الأحد، أنه يوجد مخزون من القمح 4.7 أشهر بجانب بدء حصاد موسم  القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، ما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل، كما يوجد مخزون السكر 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلي حالياً.

وذكر أنه من المتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من  البنجر و900 ألف من القصب، كما يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر. وعلى رغم من ارتفاع الزيت عالمياً فإن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أي سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية، وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم  المجمدة.

وأوضح الوزير أنه سيتم افتتاح معارض أهلاً رمضان اعتباراً من يوم 4 حتى 12 أبريل المقبل في مختلف المحافظات، وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل  التجارية، وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما ستتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50% خلال شهر رمضان في ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكداً توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

من جانبه، قال أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز: "إنّ تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات مواطني المحافظات المصرية يمثل إحدى أهم ركائز استراتيجية أعمالنا في مراكز، فبعد تجربتنا الفريدة في مول طنطا، ترسخ مراكز من تواجدها في منطقة الدلتا مرة أخرى اعتماداً على استثماراتها الكبيرة وخبراتها العالمية".

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