نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تفقد اليوم لجان الامتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.

وخلال جولته اطمأن نائب رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية والوكلاء، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

واشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.