Advertisements

نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات

الأحد 14/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تفقد اليوم لجان الامتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية.
وخلال جولته اطمأن نائب رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية والوكلاء، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.
وأكد الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.
واشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات
نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات

أخبار تهمك

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و نصف

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رصد واقعة التحرش بفتاة.. إجراءات مشددة من المترو لمواجهة المتحرشين

منذ أقل من ساعتين

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار