أزمات بالربيع ووقت تخفيف الملابس.. هكذا حذرت الأرصاد المصريين





عملت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة على تقديم رسائل تحذيرية للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدم تعرضهم لأية أزمات صحية.



نعيش فصلين في يوم واحد

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الأحد إن الطقس الحالي يشهد فترة تقلبات جوية، خاصة في درجات الحرارة، مؤكدة أن فصل الشتاء سينتهى خلال أسبوع فقط.



وفي تصريحات تليفزيونية، تابعت: "زعيش فصلين خلال يوم واحد لمدة أسبوعين، حيث تكون الشمس ساطعة خلال فترة النهارة ودرجة الحرارة مرتفعة بينما درجات الحرارة منخفضة جدًا خلال فترة الليل".



وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في النخفاض بشكل ملحوظ، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية، خاصة أننا ما زلنا في فصل الشتاء ويفصلنا حوالى 10 درجات على البداية الجغرافية للربيع.



تخفيف الملابس.. متى؟

وعن الفترة المناسبة لتخفيف الملابس وهو السؤال الذي يشغل بال المصريين خلال الفترة الحالية، قال مسئولي هيئة الأرصاد الجوية أنه يجب ألا نخفف الملابس قبل أسبوعين، خاصة للأطفال وكبار السن.



قائلين: "أن الوقت المناسب للبدء في تخفيف الملابس بعد أسبوعين وتحديدا مع انتهاء فصل الشتاء والدخول للربيع واستقرار درجات الحرارة".





توقعات بتقلبات حادة

كما قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد عادة ما نشهد اضطرابات في الأحوال الجوية مع نهايات الفصول، لافتًا إلى إنه قد شهد البلاد أيضا تقلبات جوية حادة وسريعة، كما يمكن حدوث ظواهر جوية خاصة بالفصول الأربعة في يوم واحد.



أزمات في فصل الربيع

وفي تصريحات تليفزيونية، تابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الشهر الأول من فصل الربيع يكون فيه نسمات برودة، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس مع بداية فصل الربيع، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس طفيف مع متابعة النشرات الجوية.



يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا في تصريحات سابقة أن مصر شهدت هذا العام أدفى فصل شتاء.