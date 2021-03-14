هدى تستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

تستعد المطربة الشعبية هدى، لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "قمر القمرات"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر"يوتيوب".



الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع زووم..



في سياق آخر انتهت هدى، مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لوحدى"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون ومن المفترض أن تطرحها قريبًا.



