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العراق: الصحة تجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 أجازت السلطات الصحية في العراق، اليوم الأحد، ثلاثة أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت السلطات الصحية العراقية، أن هناك لقاحًا رابعًا تجرى دراسته، وفقًا لنائب في البرلمان العراقي أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة والبيئة لانتقاء الأدوية والأمصال.

 

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، عن النائب العراقي، قوله إن النوع الأول المجاز في العراق هو لقاح سينوفارم الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 الف جرعة وصلت إلى العراق هدية من الصين، وستتبعها شحنة أخرى بمليون جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني هو استرازينيكا البريطاني الذي تم التعاقد عليه من خلال مرفق كوفاكس بمعدل 16مليون جرعة سيصل إلى العراق خلال هذا الأسبوع، أما النوع الثالث لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية بعد أن تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية".

 

وأوضح النائب العراقي، أن مباحثات التعاقد مع شركة فايزر وصلت إلى المراحل النهائية، لكن الشركة طلبت من وزارة الصحة والبيئة في العراق تشريع قانون في البرلمان العراقي على الرغم من أن باقي الشركات المتعاقدة مع العراق لم تطلب تشريعات من البرلمان، واكتفت بتعهد من الحكومة ووزارة الصحة والبيئة للحصول على اللقاح.

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