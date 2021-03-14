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سهم "سوديك" يقفز 4.6% بعد عرض "الدار الإماراتية" .. تعرف علي 5 أسهم مرتفعة بالبورصة اليوم

الأحد 14/مارس/2021 - 03:18 م
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي تباين بأداء المؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.25% مدفوعاً بمشتريات علي الأسهم القيادية وخاصة سهم سوديك والذي إحتل الترتيب الخامس في الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم ووصل سعره الي 17 جنيه ، وذلك بعد تلقي الشركة خطاباً من شركة الدار العقارية في الإمارات، يتضمن عرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51 % من أسهم رأس المال المصدر للشركةـ  بسعر شراء تقديرى بين 18 و 19 جنيه مصري للسهم الواحد من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

تصدر سهم العبور للاستثمار العقارى الترتيب الأول في لأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 9.6% وبسعر 37.4 جنيه ، أعقبه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 6.7% وبسعر 38.4 جنيه ، وجاء في الترتيب الثالث سهم اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 6% وبسعر 5.9 جنيه .


 وفي الترتيب الرابع جاءت مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة  ارتفاع 4.8% وبسعر 0.973 جنيه ، وأخيراً سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك بنسبة 4.6% وبسعر 17 جنيه .

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