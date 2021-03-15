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البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
إعداد / دينا إبراهيم
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أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.
 
وجاءت كالتالي:
- اتفاقية مصرف بحر البقر بين مصر والكويت.

- إتفاقية إنشاء محطتي تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.

- اتفاقية مصر مع البنك الأوربي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر.

- اتفاقية لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.

- إصدار مشروع قانون في شأن حقوق المُسنين.

- مشروع قانون إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة.

- مشروع قانون النهوض باللغة العربية.
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

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