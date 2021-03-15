البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.

وجاءت كالتالي:

- اتفاقية مصرف بحر البقر بين مصر والكويت.





- إتفاقية إنشاء محطتي تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.





- اتفاقية مصر مع البنك الأوربي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر.





- اتفاقية لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.





- إصدار مشروع قانون في شأن حقوق المُسنين.





- مشروع قانون إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة.





- مشروع قانون النهوض باللغة العربية.