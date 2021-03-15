Advertisements
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)
الإثنين 15/مارس/2021 - 01:41 ص
إعداد / دينا إبراهيم
Advertisements
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.
وجاءت كالتالي:
- اتفاقية مصرف بحر البقر بين مصر والكويت.
- إتفاقية إنشاء محطتي تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.
- اتفاقية مصر مع البنك الأوربي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر.
- اتفاقية لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.
- إصدار مشروع قانون في شأن حقوق المُسنين.
- مشروع قانون إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة.
- مشروع قانون النهوض باللغة العربية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements