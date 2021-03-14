Advertisements

"الهولوغرام" تعيد العندليب الأسمر في سهرة من الزمن الجميل بقصر البارون

الأحد 14/مارس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
Advertisements



في تجربة فريدة من نوعها تُحاكي الواقع وتعود بالزمن إلى الوراء لتحمل سحر التاريخ، ولإحياء ذكرى أعظم وأعرق الفنانين في تاريخ مصر والوطن العربي بعد رحيله عن عالمنا منذ 44 عامًا، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لتعيد إلينا تقنية الهولوغرام" والإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد سهرة فنية من ليالي الزمن الجميل من سهرات العندليب برفقة الجوق السمفوني (الأوركسترا) ومع أحدث التقنيات السمعية والبصرية في الثاني من أبريل القادم بقصر البارون.

واختير قصر البارون خصيصاً لاستضافة هذا الحفل بعدما تم ترميمه بشكل كامل ليعود إلى رونقه وأصبح تحفة أثرية لجذب السياح، وهو ما يمثل فرصة للجماهير الراغبين في استعادة ذكرى الزمن الجميل والموسيقى الكلاسيكية المصرية على مسرح القصر، حيث سيتمكن الحاضرون من محاكاة أجواء حفلات العندليب الأسمر، ويقام الحفل بتنظيم شركة بيزنكس القابضة للاستشارات و بالشراكة مع شركة بريم سمارت وشركة مارتك وشركة پيكسل وشركة صوت الفن صاحبة حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الخاصة للفنان الكبير  عبد الحليم حافظ في جميع انحاء العالم و بالتعاون مع الشريك الإعلامي و الاستراتيجي شركة POD للدعاية و الإعلان.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً يوم 2 إبريل المقبل بعزف الجوق السمفوني (الأوركسترا) ويتبعه عرض تقنية الإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد الذي يُجسد قصة القصر التاريخية وأسرار البارون إمبان في حدث تاريخي للقصر بعد ترميمه، وتعقد استراحة لمدة ربع ساعة ليخرج العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، على مسرح القصر ليعيدنا إلى الزمن الجميل ويطربنا بصوته العذب، حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وتعد هذه الحفلات هي الأولى جماهيريا التي تقام في قصر البارون منذ تجديده ومن المقرر أن يتسع الحفل الذي سيقام بالحديقة المفتوحة بالقصر إلى أكثر من 1500 من الحضور مع اتباع كافة إجراءات الأمن والإجراءات الاحترازية والتعقيم طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر البارون عبد الحليم حافظ تقنية الهولوجرام

أخبار تهمك

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد رصد واقعة التحرش بفتاة.. إجراءات مشددة من المترو لمواجهة المتحرشين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

صورة نادرة.. نجوى فؤاد ترقص وعبد الحليم حافظ "بيطبلها"

غدا..احتفاليه ذكرى العندليب الـ 42 برؤية الموسيقار الشارونى فى الأوبرا

كارول سماحة تكشف تفاصيل غنائها بالهليوجرام مع العندليب الأسمر (فيديو)

بعد غياب طويل.. كارول سماحة وإليسا تعودان للساحة الفنية في حفل غنائي في المغرب

محمد عساف ينجح في امتحان عبد الحليم حافظ (فيديو)

أبرزها أم كلثوم وأسمهان.. غيرة نجوم الزمن الجميل وصلت للاتهام بالقتل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار