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الظهور الأول لكارتيرون بعد العودة.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي

الأحد 14/مارس/2021 - 03:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في تمام التاسعة مساء الثلاثاء السادس عشر من مارس الجاري على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وانتهي لقاء الذهاب بفوز الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس.

وتعد مباراة الترجي هي الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول للمرة الثانية، قادماً من التعاون السعودي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
في خط الدفاع: عبد اله جمعة- الونش- محمود علاء-حمزة المثلوثي .
في خط الوسط: طارق حامد-؛فرجاني ساسي- أحمد سيد زيزو- أوباما .
وفي الهجوم: بن شرقي- حميد الحداد .

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كارتيرون سيد زيزو رياضة دوري ابطال افريقيا تشكيل الزمالك المتوقع

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